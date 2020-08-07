Seyir halindeki kamyonette çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonete, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Safranbolu- Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Ayhan Yavuz yönetimindeki 78 AAR 097 plakalı kamyonet seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verirken vatandaşlar yanan araca yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK