SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI

08.04.2022 15:26

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü minderlerin yola saçıldığı anları arkasındaki araçta yolculuk yapanlar telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü minderlerin yola saçıldığı anları arkasındaki araçta yolculuk yapanlar telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Manavgat Serik D-400 Karayolu'nda ilerlmeyen bir kamyonetin kasasındaki minderler rüzgarında etkisi ile yola saçıldı. Kamyonetin yakınında başka aracın bulunmaması olası kazayı önledi. Kamyonet kasasından yola saçılan minderleri, başka araçtaki yolcular görüntüledi,. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kamyonetin bir kamyonu solladığı anda kasasındaki minderlerin yola saçıldığı, kamyonet sürücüsünün durumun farkında olmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI
SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI

YORUMLAR
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Antalya'da seyir halindeki kamyonette taşınan minderler yola saçıldı Antalya'da seyir halindeki kamyonette taşınan minderler yola saçıldı Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi Tehlike saçan kamyon sürücüsünden gazetecilere 'dizi mi yapacaksın' tepkisi

Cep Telefonu, Kamyonet, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN MİNDERLER YOLA SAÇILDI - Son Dakika


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