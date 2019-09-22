Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki kamyonun tekerleği araçların üzerine fırladı
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Seyir halindeki kamyonun tekerleği araçların üzerine fırladı

1 saat önce

Konya'da çevre yolunda seyir halinde olan kamyonun ön tekeri yerinden fırladıktan sonra karşı şeritteki araçlara çarptı.

Konya'da çevre yolunda seyir halinde olan kamyonun ön tekeri yerinden fırladıktan sonra karşı şeritteki araçlara çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 19 Eylül'de Adana Çevre Yolu Caddesi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen seyir halindeki kamyonun sol ön tekeri bir anda yerinden çıktı. Fırlayarak demir bariyerlere çarpan lastik, daha sonra karşı şeride geçerek bir minibüse çarptı. Minibüsün aynası parçalanırken, hız kaybeden lastik yola düştü. Lastik bu sırada gelen başka bir otomobil de hafif şekilde çarptı. Büyük bir faciadan dönülen kazada araçlar ani fren yaparken trafik kısa süreli aksadı. Lastiği fırlayan kamyon sürücüsü ise sağ şeride geçerek aracını durdurdu. Yaşanan anlar ise arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

(İHA)

Seyir halindeki kamyonun tekerleği araçların üzerine fırladı

Adana, Eylül, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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