Seyir Halindeki Kireç Yüklü Tırın Dorsesi Çıktı
10 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi çıktı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay İznik- Adapazarı
çevre yolunda meydana geldi. Harun Yıldırım
, idaresindeki 16 AAN 150 plakalı tır, çevre yolu kavşağından Adapazar'ı istikametine dönüşü sırasında taşıdığı dorse kontrolden çıktı. Tır şoförü Yıldırım, çevredeki vatandaşların ikazı üzerine dorsenin olmadığını fark etti. Tır ile dorsenin bağlantı noktasının kırıldığı anlaşıldı. Trafik ekipleri, çevre yolunda kalan doresenin diğer araçları tehlikeye sokmaması için tedbir aldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:52 Kaynak: İHA
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