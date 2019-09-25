Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki lüks araç küle döndü
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Seyir halindeki lüks araç küle döndü

45 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev alarak yandı.

Seyir halindeki lüks araç küle döndü, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev alarak yandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenişehir- İznik kara yolunda seyreden K.E'nin kullandığı 34 RK 1927 plakalı araç aniden yanmaya başladı. Aracın yanmasıyla kendini dışarı zor atan sürücü, yangın tüpü ile yanan arabasına müdahale etti. Araç sahibinin yardımına Yenişehir ve İznik itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle küle dönen araç söndürüldü. Neden yandığı belli olmayan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Yenişehir, Bursa, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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