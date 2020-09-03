Seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti - Son Dakika

Seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti
100 Karayolunda seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti.
D-100 Karayolunda seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis kurşunun nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı.
Zincirlikuyu'dan boş olarak Cevizlibağ istikametine hareket eden metrobüs sürücüsü saat 18.00 sıralarında Okmeydanı mevkiinde bir ses duydu. Halıcıoğlu durağını geçtikten sonra metrobüsü durduran sürücü, şoför mahallinin arkasındaki sol cama kurşun isabet ettiğini gördü. Metrobüs sürücüsü durumu polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri metrobüste inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri metrobüs içinde delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından metrobüs İETT garajına götürüldü. Polis ekiplerinin kurşunun nereden geldiği ve olayın kim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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