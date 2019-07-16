Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı
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Seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı

10 saat önce

Beylikdüzü-Avcılar hattında seyir halindeki bir metrobüsün motorunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı, System.String[]
Beylikdüzü- Avcılar hattında seyir halindeki bir metrobüsün motorunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir metrobüs, Saadetdere durağına geldiğinde, motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Metrobüsteki yolcuların tahliye edilmesinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın sonucu metrobüste küçük çapta hasar oluştu.
Beylikdüzü, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:53 Kaynak: AA
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