Seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı
10 saat önce
Beylikdüzü-Avcılar hattında seyir halindeki bir metrobüsün motorunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:53 Kaynak: AA
Beylikdüzü- Avcılar
hattında seyir halindeki bir metrobüsün motorunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir metrobüs, Saadetdere durağına geldiğinde, motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Metrobüsteki yolcuların tahliye edilmesinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın sonucu metrobüste küçük çapta hasar oluştu.
Esenyurt'ta metrobüste yangın ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı Hindistan'da 9 milyon kişiyi etkileyen sel 67 can aldı