Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki midibüs alev alev böyle yandı
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki midibüs alev alev böyle yandı

Seyir halindeki midibüs alev alev böyle yandı

7 saat önce

Seyir halindeki midibüs alev alev böyle yandıİSTANBUL - Bahçelievler'de seyir halindeki bir midibüs birden alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki midibüs alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de seyir halindeki bir midibüs birden alevlere teslim oldu. Küle dönen midibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde seyir halindeki bir midibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LYP 673 midibüs, seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Midibüsten dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inip itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından midibüste çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen midibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte, cadde tekrar trafiğe açıldı.

Seyir halindeki midibüs alev alev böyle yandı

Bahçelievler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:11 Kaynak: İHA
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