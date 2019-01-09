Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı

Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı

2 saat önce

Batman Beşiri karayolu Emek Bulvarı üzerinde seyir halinde olan şehir içi minibüs henüz belirlenemeyen bir neden dolayı alev alarak küle döndü.

Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı, System.String[]
Batman Beşiri karayolu Emek Bulvarı üzerinde seyir halinde olan şehir içi minibüs henüz belirlenemeyen bir neden dolayı alev alarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Emek Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 D 0235 plakalı şehir içi minibüs alev aldı. Bir anda aracın alev aldığını gören sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri sündürme çalışmasını gerçekleştirdi. Şans eseri minibüste kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen minibüsle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Beşiri, Batman, 3. Sayfa
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