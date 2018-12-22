Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Böyle Yandı

Seyir halindeki minibüs alev alev böyle yandıVAN - Van merkez Tuşba ilçesinde seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.

Seyir halindeki minibüs alev alev böyle yandı



VAN - Van merkez Tuşba ilçesinde seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Van-Özalp yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan minibüs, seyir halinde iken motor kısmından çıkan dumanları gören sürücü, aracı durdurup aşağı indi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürülürken, minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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