Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı
2 saat önce
Van merkez Tuşba ilçesinde seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.
Van
merkez Tuşba
ilçesinde seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Van- Özalp
yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan minibüs, seyir halinde iken motor kısmından çıkan dumanları gören sürücü, aracı durdurup aşağı indi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürülürken, minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:15 Kaynak: İHA
Cinayetten Aranan Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Ö. Yakalandı
Akademisyenin Sözleri Üniversiteyi Karıştırdı: Aleviler Bu Kafayla Daha Çok Bedel Öder!
Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım
Cinnet Getiren Baba, Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Boğazını Keserek Öldürdü