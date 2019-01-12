Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı
14 dakika önce
Seyir halindeki minibüs alev alev yandıKIRKLARELİ - Kırklareli'nde seyir halinde olan minibüste yangın çıktı.
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
KIRKLARELİ - Kırklareli
'nde seyir halinde olan minibüste yangın çıktı. Yangının büyümesi ile alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz
İlçesine bağlı Pazaryerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde olan 39 LB 470 plakalı minibüste yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alev topuna dönen minibüsün sürücüsü can havliyle araçtan inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
Yangın anı vatandaş kamerasına yansıdı
Yangını gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürdü. Minibüsteki yangını gören bazı vatandaşlarda telefonlarına sarılıp önce itfaiye ekiplerini aradı sonrasında ise minibüs yangınını telefon kameralarına saniye saniye kaydetti. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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