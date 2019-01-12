Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

14 dakika önce

Seyir halindeki minibüs alev alev yandıKIRKLARELİ - Kırklareli'nde seyir halinde olan minibüste yangın çıktı.

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde seyir halinde olan minibüste yangın çıktı. Yangının büyümesi ile alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Pazaryerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde olan 39 LB 470 plakalı minibüste yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alev topuna dönen minibüsün sürücüsü can havliyle araçtan inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
Yangın anı vatandaş kamerasına yansıdı
Yangını gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürdü. Minibüsteki yangını gören bazı vatandaşlarda telefonlarına sarılıp önce itfaiye ekiplerini aradı sonrasında ise minibüs yangınını telefon kameralarına saniye saniye kaydetti. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa
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