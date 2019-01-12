Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Minibüs Alev Topuna Döndü

Seyir Halindeki Minibüs Alev Topuna Döndü

22 dakika önce

Kırklareli'nde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.

Kırklareli'nde seyir halindeki minibüste yangın çıktı. Yangının büyümesi ile alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Pazaryerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde olan 39 LB 470 plakalı minibüste yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alev topuna dönen minibüsün sürücüsü can havliyle araçtan inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

YANGIN ANI VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI

Minibüs yangınını gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürdü. Minibüste yangını gören bazı vatandaşlarda telefonlarına sarılıp önce itfaiye ekiplerini aradı sonrasında ise minibüs yangınını telefon kameralarına saniye saniye kaydetti. Yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

(Halil Dağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Kırklareli, Güncel
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