Seyir halindeki minibüs yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki minibüs yandı - Son Dakika

Seyir halindeki minibüs yandı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre Aydoğan B. idaresindeki 42 YR 994 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracından inen sürücü Aydoğan B.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler araçta çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, minibüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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