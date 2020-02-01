Seyir halindeki minibüslerde toplantı yapan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki minibüslerde toplantı yapan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Seyir halindeki minibüslerde toplantı yapan FETÖ şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da, FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları ve örgüt adına motivasyon toplantılarını seyir halindeki minibüslerde gerçekleştirdikleri iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 14 şüphelinin 6'sı tutuklandı.

Seyir halindeki minibüslerde toplantı yapan FETÖ şüphelileri tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da, FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları ve örgüt adına motivasyon toplantılarını seyir halindeki minibüslerde gerçekleştirdikleri iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 14 şüphelinin 6'sı tutuklandı.


15 Temmuz Darbe Girişimi'ni gerçekleştiren silahlı terör örgütü FETÖ'nün, esnaftan para toplayarak 'gaybubet' diye tabir edilen yeni hücre evleri açtıkları tespit edilmiş, örgüt üyelerinin yakalanmamak için gizli toplantılarını seyir halindeki kapalı kasa minibüslerde gerçekleştirdikleri deşifre edilmişti.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri 24 Ocak'ta tamamlandı. İşlemlerinin ardından, İstanbul'da yakalanan 14!şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 14 FETÖ üyesinden 6'sının tutuklandığı bildirildi. Geri kalan 8 FETÖ şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


Söz konusu örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 21 Ocakta MİT İstanbul Bölge Başkanlığının verdiği bilgi ve istihbarat doğrultusunda hare geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik olarak 21 Ocak'ta çok sayıda hücre evine operasyon düzenlemiş, eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli yakalanmıştı. Hücre üyelerinin, örgütten gelen talimatları dikkat çekmemek için seyir halindeki minibüslerde ve çiftlik evlerinde gerçekleştirdikleri gizli toplantıları deşifre edilmişti. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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