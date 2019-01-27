Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Minibüste Yangın

Seyir Halindeki Minibüste Yangın

13 dakika önce

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan minibüs, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan minibüs, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun 34'üncü kilometresinde Adem E'nin yönetimindeki 46 K 0961 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Minibüste bulunan 4 kişi kendilerini dışarı atarken, yoldan geçen bir traktörde yüklü su tankeri sayesinde yanan minibüs söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüste soğutma işlemi yaptı. Minibüste maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

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