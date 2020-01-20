Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

15 dakika önce

TOKAT'ta kullandığı servis minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ahmet Kerçek (53). kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü, System.String[]

TOKAT'ta kullandığı servis minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ahmet Kerçek (53). kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi üzerinde, Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinden 60 S 0028 plakalı boş servis minibüsü ile evine gitmek için hareket eden sürücü Ahmet Kerçek, Şahin Tepesi yakınlarında rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, karlı zeminde kayarak yol kenarındaki istinat duvarı üzerindeki tellere takıldı. Araç, 5 metrelik istinat duvarı üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Kerçek, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kerçek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis minibüsü ise asılı kaldığı yerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırıldı.


Şahin Tepesi, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:06 Kaynak: DHA
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