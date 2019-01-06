Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Motosiklet Demir Yığınına Döndü

Seyir Halindeki Motosiklet Demir Yığınına Döndü

42 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı.

Seyir Halindeki Motosiklet Demir Yığınına Döndü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı. Şans eseri motosiklet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti. Bir iş yerinde paket servis elemanı olarak çalışan bir şahsın kullandığı motosiklet Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Motosiklet sürücüsü hemen yanan motordan atlarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye kısa süreden alev alan motosikleti söndürdü. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

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