Seyir Halindeki Motosiklet Demir Yığınına Döndü
42 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı. Şans eseri motosiklet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti. Bir iş yerinde paket servis elemanı olarak çalışan bir şahsın kullandığı motosiklet Fevzipaşa
Mahallesi Naim Süleymanoğlu
Sokak üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Motosiklet
sürücüsü hemen yanan motordan atlarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
kısa süreden alev alan motosikleti söndürdü. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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