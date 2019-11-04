Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Gaziantep'te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü, System.String[]

Gaziantep'te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şehitkamil ilçesi D-400 kara yolu Taşlıca Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, M. Hac Hasan (54) idaresindeki 27 MA 6793 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yabancı uyruklu sürücü M. Hac Hasan olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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