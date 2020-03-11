Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

7 saat önce

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü Uşak-İzmir istikametinde seyreden motosikletin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek devrildi.

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

UŞAK - Uşak- İzmir istikametinde seyreden motosikletin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek devrildi. Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza D300 karayolu Çınarcık rampasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 64 ABD 778 plakalı motosikletin sürücüsü Mert Açıl seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Açıl, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı tek yönlü trafiğe kapatılan yol jandarma ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

İzmir, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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