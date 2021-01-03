Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adıyaman'da, seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Funda K., idaresindeki 02 DF 897 plakalı motosiklet, Kayalık Mahallesi 2.Çevre yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Funda K., ile motosiklette bulunan Edanur G., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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