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Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

51 dakika önce

Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler Sivas'ta seyir halindeki motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 2 genç yürekleri ağza getirdiSİVAS - Sivas'ta seyir halindeki motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 2 genç...

Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler
Sivas'ta seyir halindeki motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 2 genç yürekleri ağza getirdi
SİVAS - Sivas'ta seyir halindeki motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 2 genç yürekleri ağza getirdi
Olay geçtiğimiz günlerde Sivas- Erzincan Karayolu Sultanşehir bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde trafikte seyreden 2 genç motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde motosikleti süren genç arkasındaki arkadaşının üzerine, arkadaki genç ise sırtı üzeri yatarak bir süre trafikte seyrettiği görüldü. Daha sonra iki genç motosiklet üzerinde ayağa kalkarak çevrede gördükleri arkadaşlarına ıslık çaldı. O esnada motosikleti süren gencin tek elini bırakması yürekleri ağza getirdi. Trafiği ve kendi hayatlarını tehlikeye atan iki genç daha sonra gözden kayboldu.
Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Erzincan, Sivas, 3. Sayfa
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