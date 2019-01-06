Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Motosiklet Yanarak Kül Oldu

Seyir Halindeki Motosiklet Yanarak Kül Oldu

1 saat önce

Seyir halindeki motosiklet yanarak kül olduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı.

Seyir halindeki motosiklet yanarak kül oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı. Şans eseri motosiklet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti. Bir işyerinde paket servis elemanı olarak çalışan bir şahsın kullandığı motosiklet Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Motosiklet sürücüsü hemen yanan motordan atlarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye kısa süreden alev alan motosikleti söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

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