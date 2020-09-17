Seyir halindeki motosikletin üzerine yatan genç ölümle dans etti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde iken kullandığı aracın üzerinde yaptığı akrobasi arkadan gelen bir araç içerisinde bulunan kişi tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde motorun üzerine yatan sürücü adeta ölüme meydan okudu.

Afyonkarahisar- Çayırbağ yolunda bir motosiklet sürücüsünün yaptığı akrobasi hareket görenleri şaşkınlığa uğrattı. Motorun üzerine yatan genç bir süre o şekilde yoluna devam etti. Arkadan gelen bir araç içerisinde bulunan kişinin cep telefonuna yansıyan görüntüler sosyal medyada da büyük tepki aldı. Öte yandan motosikletin plakasının olmaması da dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR