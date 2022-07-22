Seyir halindeki motosikletten düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki motosikletten düştü

22.07.2022 10:02
Seyir halindeki motosikletten düştü

Kocaeli'de seyir halindeki motosikletten düşen yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli'de seyir halindeki motosikletten düşen yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü B.Ö.'nün dengesini kaybetmesiyle yolcu S.Ö. motosikletten düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan S.Ö., yapılan müdahalenin ardından durumunun iyi olduğunu söyledi. Şikayetçi olmayan yaralı, sürücü arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Başkan Büyükakın: 'Her mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla çıkıyoruz' Başkan Büyükakın: 'Her mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla çıkıyoruz'
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki motosikletten düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:40 Brezilya'da çeteleri basan güvenlik güçleri operasyonda 18 kişiyi öldürdü! Tepki sesleri yükselmeye başladı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:02:43. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki motosikletten düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement