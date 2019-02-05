Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otobüs Alev Aldı

Seyir Halindeki Otobüs Alev Aldı

1 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, seyir halindeki bir otobüste henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

Seyir Halindeki Otobüs Alev Aldı, System.String[]
İZMİR'in Menemen ilçesinde, seyir halindeki bir otobüste henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi. 

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Menemen- İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsü seferini tamamladıktan sonra Çiğli ilçesindeki ESHOT garajına döndüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören şoför aracı emniyet şeridine çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamına sıçrayan alevleri söndürmek için müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda, otobüsteki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, otobüste yolcunun olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

Menemen, İzmir, 3. Sayfa
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