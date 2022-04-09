Seyir halindeki otobüs alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki otobüs alev aldı

09.04.2022 19:38
Seyir halindeki otobüs alev aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı.

Bandırma'da şehir içi yolcu otobüsü nedeni bilinmeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Atatürk Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan 10 ABB 25 plakalı otobüs bir anda motor kısmından çıkan dumanın aracın iç kısmına sirayet etmesiyle otobüsün şoförü aracı durdurarak içindeki yolcuları indirdi. Motor kısmından yola akan yağında tutuşması sonucu alevler bir anda büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Yolun bir kısmının da kapanması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün çekici ile kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. - BALIKESİR

Seyir halindeki otobüs alev aldı
Seyir halindeki otobüs alev aldı
Seyir halindeki otobüs alev aldı
Seyir halindeki otobüs alev aldı

YORUMLAR
500
Seyir halindeki tır alev alev yandı Seyir halindeki tır alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Atatürk Caddesi, Balıkesir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otobüs alev aldı - Son Dakika


Son Dakika
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.
19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 19:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otobüs alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement