Seyir halindeki otobüs alev aldı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı.

Bandırma'da şehir içi yolcu otobüsü nedeni bilinmeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Atatürk Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan 10 ABB 25 plakalı otobüs bir anda motor kısmından çıkan dumanın aracın iç kısmına sirayet etmesiyle otobüsün şoförü aracı durdurarak içindeki yolcuları indirdi. Motor kısmından yola akan yağında tutuşması sonucu alevler bir anda büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Yolun bir kısmının da kapanması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün çekici ile kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. - BALIKESİR