Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Son Dakika Güncel Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

1 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı.

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da Sincan- Eryaman hattında sefer yapan ve içinde yolcu bulunmayan Emre Orman yönetimindeki 06 BIR 233 plakalı özel halk otobüsü, Yenimahalle ilçesindeki Batı Bulvarı üzerinde motor kısmından alev aldı. Sürücü Orman, bunun üzerine otobüsü yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yoldan geçenler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti, ancak yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası halk otobüsü kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yangından görüntü

Haber-Kamera: ANKARA, -


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:12 Kaynak: DHA
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