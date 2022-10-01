Son dakika haberleri | Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeyken motoru tutuşan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Körez Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Ankara'ya gitmekte olan Recep Arıdıcı yönetimindeki Buzlu Turizm'e ait 26 RN 025 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otobüsteki 23 yolcu ile personel tahliye edilirken, bazı sürücüler yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yapılan müdahale ile alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.Öte yandan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde; yangının otobüsün motor kısmında çıktığı, ardından da itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer aldı.