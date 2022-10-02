SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaş kamerasıyla da görüntülendi.

Yangın, bugün saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Körez Mahalle kavşağında meydana geldi. İzmir'den Ankara'ya giden Recep Arıdıcı idaresindeki 26 RN 025 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobüsteki 23 yolcu ile çalışanlar tahliye edilirken, diğer sürücülerden bazıları yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde yangının otobüsün motor kısmında çıktığı ardından da itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülüyor.(DHA)