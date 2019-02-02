Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otobüs Alevlere Teslim Oldu

Seyir Halindeki Otobüs Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

İstanbul Metris Kavşağı mevkiinde seyir halinde yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim oldu.

Seyir Halindeki Otobüs Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
İstanbul Metris Kavşağı mevkiinde seyir halinde yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim oldu. Çıkan yangında, şoför ve beraberindeki üç kişi kendini camdan dışarı atarken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-İstanbul seferini tamamladıktan sonra genel bakım için İkitelli'ye doğru hareket eden Hidayet Ş. yönetimindeki 34 BM 9357 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken Metris Kavşağı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şoför otobüsü durdurmaya çalışırken, freni boşalan otobüs bir süre sonra kendiliğinden durdu. Otobüsün kapısını arıza sebebiyle açılmadı. Şoför ve beraberindeki üç kişi şoför koltuğunun yanındaki pencereden kendilerini dışarıya attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şoför Hidayet Ş., yangının otobüsteki kahve makinesinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Kullanılamaz hale gelen otobüs çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Trafik bir süreliğine tek şeritten devam etti. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

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