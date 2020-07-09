Seyir halindeki otobüs yandı - Son Dakika

Yolcuların inmesinin ardından otobüsün arka bölümünü alevler sardı. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kesmen aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Ekrem Akkaya 'nın kullandığı 38 KR 307 plakalı otobüsün arka bölümünde yangın çıktı. Sürücü, araçtan dumanlar yükseldiğini fark edince içinde 28 yolcu bulunan otobüsü yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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