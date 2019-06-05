Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otobüse taş atıp camını kırdılar
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Seyir halindeki otobüse taş atıp camını kırdılar

24 dakika önce

Eskişehir'de seyir halindeki bir turizm işletmesine ait otobüse içerisinde yolcular varken taş atılması sonucunda aracın camı kırıldı ve 3 bin TL maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeki otobüse taş atıp camını kırdılar, System.String[]
Eskişehir'de seyir halindeki bir turizm işletmesine ait otobüse içerisinde yolcular varken taş atılması sonucunda aracın camı kırıldı ve 3 bin TL maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, 3 Mayıs tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Fevziçakmak Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen otobüse kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taş atıldı. Taşın otobüse gelmesi sonucunda aracın sağ arka üçüncü camı kırıldı. Olaydan dolayı 3 bin TL maddi hasar meydana geldi. Atılan taştan dolayı otobüste bulunan yolcuların yaralanmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
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