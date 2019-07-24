Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
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Seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

3 dakika önce

Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü, System.String[]
Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Edremit-Balıkesir kara yolunun Büyükşapçı Mahallesi kavşağında, Volkan B. yönetimindeki 34 EG 6616 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden otobüs şoförü, araçtaki 35 yolcuyu indirerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İvrindi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin söndürdüğü yangında, otobüste maddi hasar oluştu.
Yolcular, aynı firmaya ait başka bir otobüs ile İstanbul'a hareket etti.
Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:59 Kaynak: AA
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