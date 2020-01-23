Seyir halindeki otobüste sürücü ile yolcunun kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeki otobüste sürücü ile yolcunun kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Seyir halindeki otobüste sürücü ile yolcunun kavgası güvenlik kamerasında

6 saat önce

Çorum'da seyir halindeki halk otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu arasında yaşanan kavga, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'da seyir halindeki halk otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu arasında yaşanan kavga, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Meydanı- Bağcılar seferini yapan özel halk otobüsüne binen Ahmet Ş. ile sürücü İlhan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş, sürücüyü darp etmeye çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki direğe çarptı.

Olayın ardından sürücü İlhan A, karakola giderek Ahmet Ş'den şikayetçi oldu.

Bu arada otobüste yaşanan kavga, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Ahmet Ş'nin, İlhan A. ile tartıştığı, ardından kavga etmeye başladığı ve İlhan A'nın yüzüne yumruk attığı, bir kadın yolcunun da kavgayı ayırmaya çalıştığı yer alıyor. Görüntünün devamında, otobüsün kontrolden çıkıp telefon direğine çarptığı ve daha sonra yolcuların otobüsten indiği görülüyor.

Seyir halindeki otobüste sürücü ile yolcunun kavgası güvenlik kamerasında

Hürriyet Meydanı, Çorum, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:57 Kaynak: AA
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