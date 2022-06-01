Seyir halindeki otobüste yangın çıktı - Son Dakika
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Seyir halindeki otobüste yangın çıktı

01.06.2022 14:32

Seyir halindeki otobüste yangın çıktıKOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Hanefi S. idaresindeki 41 BR 402 plakalı belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, sürücüyü bilgilendirip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredeki esnaflar yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otobüste yangın çıktı - Son Dakika


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