Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otobüsün Motor Kısmında Yangın Çıktı

Seyir Halindeki Otobüsün Motor Kısmında Yangın Çıktı

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir Halindeki Otobüsün Motor Kısmında Yangın Çıktı, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 21.00 sıralarında Serdivan ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı-Kampüs hattı arasında çalışan ve Sakarya Üniversitesi istikametinde seyir halinde olan 54 ZT 958 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumu fark eden otobüs şoförü içerisinde yolcuların da bulunduğu aracı hemen durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu otobüsün motor kısmı hasar gördü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

İtfaiye, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa
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