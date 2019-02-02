Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otobüsünde Yangın Çıktı, Sürücü ve Muavinler Ölümden Döndü

Seyir Halindeki Otobüsünde Yangın Çıktı, Sürücü ve Muavinler Ölümden Döndü

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,DHATEM Bağlantı Yolu Bayrampaşa mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Seyir Halindeki Otobüsünde Yangın Çıktı, Sürücü ve Muavinler Ölümden Döndü, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,DHA

TEM Bağlantı Yolu Bayrampaşa mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen otobüsü durdurarak beraberinde bulunan 3 kişi ile kendilerini sürücü camından dışarı attı. Otobüste çıkan yangında büyük çapta hasara neden oldu.

Olay TEM Bağlantı Yolunda akşam saat 20: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hidayet Şen, kullandığı 34 BM 9357 plakalı otobüsle Mersin'den aldığı yolcuları akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda indirdi. Yolcularını indiren otobüs sürücüsü, bakım için İkitelli'de bulunan servise doğru hareket etti. Seyir halinde giden otobüs Bayrampaşa mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen otobüsü durdurarak yanında bulunan 3 çalışan ile kendini sürücü camından dışarı attı. Otobüsten inen sürücü hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye ekipleri otobüste çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüste büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de sürücüden olayla ilgili bilgi aldı. Kısmen yanan otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri de yolu tamamen araç geçişine açtı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa
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