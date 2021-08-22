Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin motoru alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Karaağaç Caddesi üzerinde Mehmet Yücel idaresindeki 02 ABM 503 plakalı Wolksvagen marka otomobil, seyir halinde olduğu esnada yanmaya başladı. Elektrikten çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücüsü aracını yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN