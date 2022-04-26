Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

26.04.2022 22:02
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Adıyaman'da, seyir halinde olan bir otomobilde alev alarak yandı.

Adıyaman'da, seyir halinde olan bir otomobilde alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Abidin Karadağ idaresindeki 02 ABT 610 plakalı Volkswagen marka otomobil, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Caddesi üzerinde alev aldı. Otomobilin motor kısmında başlayan yangını fark eden sürücü, aracından inerek çevredeki esnaflarında yardımıyla alevleri söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yanan otomobilde itfaiye ekipleri ile polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. - ADIYAMAN

Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

YORUMLAR
500
Seyir halindeki alev aldı Seyir halindeki alev aldı Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adıyaman, Otomobil, Karadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı - Son Dakika
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