Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

25.07.2022 19:33

Seyir halindeki otomobil alev aldıGAZİANTEP Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

GAZİANTEP Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Yangın, Nizip ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıktı. İddiaya göre 27 SY 870 plakalı otomobil seyir halindeyken kaputtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların çıktığını gören araç sürücüsü arabayı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken aracın motor kısmından çıkan dumanlar yerini aleve bıraktı. İtfaiye ekipleri aracın ön kısmını saran alevleri büyümeden söndürürken aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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