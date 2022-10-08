Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

08.10.2022 18:48

Seyir halindeki otomobil alev aldı Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, C.K.'nın kullandığı 06 VJV 49 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Etiler Kavşağı'nda seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Yangın sebebiyle kapatılan yol, yeniden araç trafiğine açıldı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı KAHRAMANMARAŞ'TA İŞ YERİ YANGINI KAHRAMANMARAŞ'TA İŞ YERİ YANGINI KONTAĞINI ÇEVİRDİĞİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ KONTAĞINI ÇEVİRDİĞİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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