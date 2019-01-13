Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
31 dakika önce
Seyir halindeki otomobil alev aldı -Yangını vatandaşların uyarısıyla fark eden sürücü araçtan kendini atarak canını kurtardıBURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı.
Seyir halindeki otomobil alev aldı
-Yangını vatandaşların uyarısıyla fark eden sürücü araçtan kendini atarak canını kurtardı
BURSA - Bursa
'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangını vatandaşların uyarısıyla fark eden sürücü kendini araçtan aşağı attı. Mudanya
Bursa yolu Demirhane mevkiinde seyir halindeki araç bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Arcın sürücüsü çevredekilerin uyarısı üzerine aracını durdurarak kendini kurtardı. Mudanya'dan Bursa'ya gitmekte olan otomobil, demirhane mevkii üst geçit yakınlarında yanmaya başladı. Motor bölümünde başlayan yangın bir anda alevlere dönüştü. Çevredekilerin uyarısı üzerine aracı durduran sürücü, yangını fark etmesi üzerine aracını terk etti. Çevre esnafı yangın söndürücüsüyle müdahale ederek ilk etapta yangının büyümesini önledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olaya müdahale ederek yangını tamamen söndürdü. Araç
kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:12 Kaynak: İHA
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