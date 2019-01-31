Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki otomobilde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki otomobilde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Sürücünün araçtan inerek son anda kurtulduğu yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İhsan Alyanak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Doğuş Yıldız yönetimindeki 35 AS 3426 plakalı otomobil, Yeşilyurt'tan Limontepe'ye giderken aracın ön tarafından dumanlar yükselmeye  başladı. Bunun üzerine, sürücü Yıldız, otomobili sağa çekerek müdahale etmek istedi. Fakat Yıldız otomobilden indiği sırada, alevler büyüyerek aracın tamamını sardı. Yıldız'ın ihbarıyla olay yerine 2 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, yanan otomobile müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:58 Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Güncel
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