Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

1 saat önce

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil, elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle alev aldı.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, System.String[]
Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil, elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle alev aldı.

Olay, Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Hikmet Göç yönetimindeki 07 UD 307 plakalı otomobil, Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinden şehir merkezi istikametine giderken alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobili park ederek dışarı çıktı. Vatandaşlar olay yerine itfaiye çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri zamanında müdahale etti. Alevler otomobili tamamen kaplamadan söndürüldü.

Otomobilin elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik akışı sağlandı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı

14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:39:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]