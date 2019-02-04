Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

55 dakika önce

Seyir halindeki otomobil alev aldıADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen otomobilde, elektrik aksamından kaynaklanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen otomobilde, elektrik aksamından kaynaklanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı.
Yangın, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hikmet Göç yönetimindeki 07 UD 307 plakalı otomobil Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinden şehir merkezi istikametine gelirken, otomobilin kaput kısmından dumanlar yükseldi.
Dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobili park ederek içinden çıktı. Vatandaşlar olay yerine itfaiye çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği otomobil yangınına zamanında müdahale etti. Alevler otomobili tamamen kaplamadan söndürüldü.
Otomobilin elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın nedeniyle Atatürk Bulvarının bir yönü bir süre trafiğe kapandı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik akışı sağlandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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