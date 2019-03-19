Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

29 dakika önce

Denizli'de trafikte seyir halindeyken bir araçta çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, System.String[]
Denizli'de trafikte seyir halindeyken bir araçta çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli- İzmir karayolu üzerindeki Üçgen Köprülü kavşakta meydana geldi. İzmir istikametin seyir halinde olan Nail Ş. idaresindeki 28 EJ 510 plakalı otomobilin motorunun bulunduğu ön kaputundan dumanlar çıktığını gören sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeyi aradı. İhbar üzerinde olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları esnasında olayın meydana geldiği yol tek taraflı olarak yaklaşık 15 dakika trafiğe kapatıldı. Yangının yapılan ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken olayda ölen yada yaralanın olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

İzmir, Köprülü, Denizli, 3. Sayfa
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