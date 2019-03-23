Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

43 dakika önce

Kahramanmaraş'ta LPG sisteminde yaşanan sızıntı nedeniyle seyir halinde alev alan otomobil paniğe neden oldu.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta LPG sisteminde yaşanan sızıntı nedeniyle seyir halinde alev alan otomobil paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Gazi Onur Yılmaz yönetimindeki 34 F 3716 plakalı otomobiliyle Trabzon Bulvarı üzerinde seyir halinde iken aracından çıkan dumanı fark etti. Otomobilini Demokrasi Meydanı otobüs durakları bölgesinde terk eden sürücünün, yardımına önce çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor bölümünde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:25 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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