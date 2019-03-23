Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
43 dakika önce
Kahramanmaraş'ta LPG sisteminde yaşanan sızıntı nedeniyle seyir halinde alev alan otomobil paniğe neden oldu.
Kahramanmaraş
'ta LPG sisteminde yaşanan sızıntı nedeniyle seyir halinde alev alan otomobil paniğe neden oldu.
Alınan bilgilere göre, Gazi Onur Yılmaz
yönetimindeki 34 F 3716 plakalı otomobiliyle Trabzon Bulvarı
üzerinde seyir halinde iken aracından çıkan dumanı fark etti. Otomobilini Demokrasi Meydanı
otobüs durakları bölgesinde terk eden sürücünün, yardımına önce çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor bölümünde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:25 Kaynak: İHA
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