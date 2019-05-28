Seyir halindeki otomobil alev aldı
1 saat önce
Amasya'da seyir halindeyken motoru alev alan otomobil, kısa sürede söndürüldü.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
'da seyir halindeyken motoru alev alan otomobil, kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi'nde seyir halindeki Metin Yıldırım'a ait 60 HZ 038 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı motor kısmında başlayan yangın kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi
itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
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