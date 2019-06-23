Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen 44 BV 452 plakalı otomobil seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobilin motor kısmında çıkan alevleri fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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